In Calabria un museo per Mino Reitano

l’inaugurazione

CATANZARO E’ stato per anni “ambasciatore” della Calabria nel mondo. Emigrante in Germania, Mino Reitano è nato a Fiumara, in provincia di Reggio Calabria il 7 dicembre 1944. In carriera, si è esibito anche con i Beatles. Si è spento nel 2009 a soli 64 anni. La sua città natale, custodisce un museo pieno di spartiti e strumenti musicali, gigantografie e dischi originali ed ancora riconoscimenti e abiti di scena, voluto e realizzato dall’associazione “Amici di Mino Reitano”, ed inaugurato dalle figlie del cantautore Giuseppina Elena e Grazia Benedetta. Il taglio del nastro è stato accompagnato dalla voce e dalle note di “Calabria mia”, uno dei più grandi successi di Reitano.