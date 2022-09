il controllo

CROTONE I Carabinieri di Isola di Capo Rizzuto, hanno sorpreso un 30enne e un 32enne, i quali stavano spostando, all’interno del vano posteriore del loro furgone, diverso materiale ferroso senza la prevista autorizzazione e i relativi formulari. Dopo essere stati condotti in caserma, i giovani, al termine degli accertamenti di rito, sono stati deferiti in stato di libertà per “attività di gestione di rifiuti non autorizzata” , mentre il mezzo e quanto rinvenuto sono stati sequestrati.