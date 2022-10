Caro energia, a Longobucco si dà fuoco alle bollette – FOTO e VIDEO

la protesta

LONGOBUCCO La Cgil contro il caro bollette. Una simbolica azione di protesta è stata organizzata nella giornata di ieri a Longobucco. Il sindacato ha invitato i cittadini a recarsi in piazza per dare fuoco alle bollette. Un segnale forte contro il caro energia.

«Subito un tetto alle bollette, ma anche un nuovo bonus da 800 euro per consentire a chi è più in difficoltà di coprire le spese mensili senza dovere scegliere se fare la spesa oppure pagare luce e gas». Sono state queste le richieste della Cgil, che domenica scorsa ha attuato la singolare protesta simbolica nel comune silano, «così come in tutta Italia».

Il sindacato chiede di tutelare dall’inflazione stipendi e pensioni e di aumentare i redditi relativi recuperando le risorse «attraverso la tassazione al 100% degli extraprofitti delle multinazionali dell’energia, per una società più giusta, contro le disuguaglianze e il disagio sociale che cresce».

Al “braciere” allestito in piazza, come si evince dal video registrato dalla Cgil di Longobucco, hanno partecipato alcune decine di partecipanti. (lu. la.)