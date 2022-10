Lamezia, cinghiale investito sulla SS18

l’emergenza

LAMEZIA TERME Solo otto giorni fa la Regione Calabria, insieme l’assessorato regionale all’Agricoltura, aveva dato il via libera ad un piano di cinque anni per la gestione e il controllo dei cinghiali per arginare la diffusione della peste suina ma soprattutto perché, negli ultimi anni, si è assistito ad un notevole aumento della popolazione che ha provocato notevoli squilibri nell’ecosistema. Segno ormai evidente che quella dei cinghiali, in Calabria, è un’emergenza che non conosce soste e neanche confini. Da molto tempo ormai è possibile assistere a gruppi di cinghiali che, spesso anche in gran numero, si ritrovano a percorrere non solo le campagne o le vie interne, ma sempre più spesso i centri cittadini e le grandi vie di comunicazione. Un grande pericolo per i cittadini, ma soprattutto per gli automobilisti. Come è accaduto, quest’oggi, sulla SS18, nei pressi dell’ingresso in direzione della zona industriale di Lamezia Terme. Qui, infatti, è stata ritrovata la carcassa di un grosso cinghiale, molto probabilmente investito da un mezzo, lasciata a bordo strada probabilmente da qualche giorno. L’episodio è stato intanto segnalato alle forze dell’ordine ma la priorità è rimuovere la carcassa. Segno però di un ulteriore campanello d’allarme per un’emergenza che rischia di diventare ingestibile.