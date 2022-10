Accordo del centrodestra regge. La Russa eletto presidente del Senato

L’elezione

ROMA Ignazio La Russa è il nuovo presidente del Senato con 116 voti (su una maggioranza di 104). Sessantacinque le schede bianche mentre due voti sono andati a Liliana Segre, che presiede l’Aula, e altrettanti per Calderoli.

Il quorum è raggiunto con la maggioranza assoluta dei componenti (104) su 206 (200 senatori più i 6 senatori a vita). Al raggiungimento del quorum è scattato un applauso.

Il nome del senatore fedelissimo della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, era circolato già nelle scorse ore ed è frutto di un accordo tra tutte le forze di maggioranza di centrodestra che siedono in Parlamento.

Il profilo

All’interno del partito di Giorgia Meloni, La Russa è senza dubbio l’uomo che più, senza perdere la sua veracità di fondo, ha saputo ritagliarsi ruoli istituzionali, da quelli più politici come l’esperienza come ministro della Difesa durante il governo Berlusconi tra il 2008 e il 2011 (in cui fu tra i fautori dell’intervento dell’Italia nella missione militare in Libia per l’eliminazione di Muammar Gheddafi, e a favore del cessate il fuoco nella guerra in Ossezia del Sud tra Russia e Georgia) fino alle vicepresidenze sia della Camera (tra il 1994 e il 1996) che del Senato (nella legislatura appena conclusa). Portano la sua firma la legge del 2009 di contrasto alla pirateria, la giornata del ricordo dei caduti nelle missioni internazionali per la pace, che si celebra il 12 novembre, e il riconoscimento ufficiale del 17 marzo come festa della proclamazione del Regno d’Italia. Nell’ultima legislatura ha promesso invece l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla violenza politica negli anni tra il 1970 e il 1989.