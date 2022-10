Il maltempo sferza l’Alto Tirreno cosentino, situazione difficile a Tortora

L’emergenza

COSENZA Il maltempo ha sferzato questa sera l’alto tirreno cosentino provocando danni, allagamenti e disagi soprattutto nei territori di Tortora e di Santa Maria del Cedro. Situazione particolarmente seria viene segnalata in particolare a Tortora, a causa di un violento nubifragio che ha colpito sia la marina sia il centro storico e le frazioni montane causando frane e smottamento e travolgendo anche auto in sosta (nella foto tratta dalla pagina facebook di Radio Digiesse): allertata la protezione civile, il sindaco Iorio ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani. Violento nubifragio anche in altre località dell’lato Tirreno cosentino a partire da Santa Maria del Cedro.