COSENZA Il 2 ottobre 2022 nella località Collacchioni a Pieve Santo Stefano in provincia di Arezzo si è svolto il 54° Campionato Italiano Federcaccia Sant’Uberto. Erminio Licursi, originario di San Martino di Finita in provincia di Cosenza, insieme al suo ausiliare Bechkam – un setter inglese – ha ottenuto al Campionato Italiano, il secondo gradino del podio ad un solo punto dal vincitore. Il giovane cinofilo ha partecipato alle selezioni definitive per rappresentare l’Italia al Campionato del Mondo di Caccia Pratica che si terrà in Serbia dal 27 al 30 Ottobre. Erminio Licursi, rappresenterà la squadra italiana con i suoi compagni L. Soddu e G. Di Liberato. Anche l’ Amministrazione comunale e l’intera comunità di San Martino di Finita si è congratulata con il campione, porgendo gli auguri per il prossimo impegno mondiale.