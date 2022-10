Rapine a Trebisacce e Crosia, arrestate due persone (uno minorenne)

le indagini

CORIGLIANO ROSSANO I militari della Sezione Operativa del N.O.R. del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, unitamente ai militari della Stazione Carabinieri di Trebisacce hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare, emesse dal Tribunale di Castrovillari e da quello dei Minorenni di Catanzaro, nei confronti di due cittadini di nazionalità italiana, ritenuti direttamente coinvolti in due distinti episodi di rapina, consumate il 2 e 7 ottobre scorsi a Trebisacce e Mirto Crosia.

Le misure cautelari recepiscono le acquisizioni probatorie maturate nel corso dell’azione investigativa intrapresa dai militari, ed ha consentito di ricostruire, a livello di gravità indiziaria ed in attesa dei successivi sviluppi, quanto accaduto nei due centri, ed in particolare, il diretto coinvolgimento degli interessati nella rapina di una collana d’oro contro un’anziana signora di Trebisacce, rimasta ferita e successivamente costretta al ricovero ospedaliero, nonché di altro gioiello d’oro sottratto con violenza nei confronti di altra signora che stava uscendo da un centro commerciale.

Nel corso delle indagini, a seguito di perquisizioni domiciliari disposte dall’autorità giudiziaria nei confronti degli indagati, è stata recuperata l’intera refurtiva poi restituita ai legittimi proprietari ed uno zaino contenente una pistola calibro “9” scacciacani, priva del tappo rosso di identificazione, 4 passamontagna e piccole quantità di sostanza stupefacente.

L’arrestato maggiorenne, dopo le formalità di rito, è stato tradotto nel carcere di Castrovillari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente mentre il minorenne è stato collocato nel Centro per la giustizia minorile di Catanzaro.