Arcomagno patrimonio Unesco, il consiglio comunale di San Nicola Arcella approva l’avvio dell’iter

la proposta

SAN NICOLA ARCELLA Il consiglio comunale di San Nicola Arcella ha approvato all’unanimità la proposta di avviare l’iter per il riconoscimento di patrimonio dell’Umanità dell’Unesco del sito Arcomagno. È quanto rende noto l’amministrazione comunale sulla pagina Facebook.

«Considerato che fra i criteri di selezione per essere inclusi nella lista dei patrimoni dell’Umanità, i siti proposti devono rappresentare fenomeni naturali o atmosferici di una bellezza naturale e di una importanza estetica eccezionale» ed «essere uno degli esempi rappresentativi di grandi epoche storiche a testimonianza della vita o dei processi geologici», gli amministratori di San Nicola Arcella ritengono «che tali caratteristiche appartengano pienamente al geosito dell’Arcomagno. Pertanto l’iscrizione nella lista dell’Unesco è il miglior strumento per tutelare e dare il giusto valore ad un luogo di estrema bellezza e unicità».