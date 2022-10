Santa Severina, in fiamme un fienile – FOTO

L’intervento

SANTA SEVERINA Un fienile per cause in corso di accertamento è andato in fiamme a Santa Severina. L’incendio ha interessato nella mattinata un deposito di rotoballe di fieno in località Campodenaro del centro in provincia di Crotone. Sul posto sono entrati in azione squadre dei vigili del fuoco del Comando di Crotone che stanno operando con tre mezzi, una APS auto pompa serbatoio, una ABP autobotte, un modulo PK.

Le rotoballe interessate dalle fiamme sono circa 100, ed i vigili del fuoco sono impegnati allo smassamento e raffreddamento di quello che resta della tettoia e delle stesse rotoballe di fieno con continuo rifornimento dell’autobotte come risorsa idrica per l’auto pompa serbatoio. Per i rilievi del caso e comprendere l’esatta dinamica di quanto successo sul posto operano anche i carabinieri di Mesoraca.