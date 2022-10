i soccorsi

CATANZARO Procedura d’urgenza notturna a Catanzaro allo scopo di consentire l’atterraggio di due elicotteri provenienti da Bari e da Napoli per il trasporto dei feriti più gravi del rogo in cui sono morti tre giovani, due minori ed un ventiduenne nell’incendio del loro appartamento. I tecnici del comune, coordinati dal sindaco Nicola Fiorita, hanno aperto lo stadio dove alle 2.30 e poi alle 5.30, sono atterrati i velivoli per il ricovero nel capoluogo pugliese della 41enne, madre dei ragazzi deceduti e degli altri due feriti, ustionata alla schiena; e della bambina di 10 anni, trasportata a Catania per le ustioni su metà del corpo.

La donna ha riportato ustioni profonde sul 40% del corpo, ed è intubata perché ha inalato molto fumo ed è attualmente ricoverata in prognosi riservata al Centro grandi ustionati del Policlinico di Bari diretto dal professor Giuseppe Giudice.

Nel pomeriggio, sul terreno di gioco dello stadio, è in programma la partita di calcio di serie C tra il Catanzaro e la Juve Stabia. La società giallorossa ha già disposto un minuto di silenzio per ricordare il dramma della famiglia.