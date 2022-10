Covid in Calabria, 283 nuovi contagi. Tasso di positività al 15%

il bilancio

CATANZARO Le persone risultate positive al Coronavirus sono, dall’inizio della pandemia, 576,754 (+283 rispetto a ieri). In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è stato di 3.885.070 (+1.885 nelle ultime 24 ore). Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria.

– Catanzaro: CASI ATTIVI 2280 (23 in reparto, 3 in terapia intensiva, 2254 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 96386 (96002 guariti, 384 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 4856 (77 in reparto, 1 in terapia intensiva, 4778 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 164288 (162958 guariti, 1330 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 373 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 365 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 56266 (55998 guariti, 268 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1931 (23 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1906 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 193301 (192438 guariti, 863 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 661 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 650 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 49296 (49108 guariti, 188 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica: «Totali positivi odierni 43 di cui 4 fuori regione». L’Asp di Cosenza comunica: «Oggi si registrano 181 nuovi casi; il numero complessivo dei casi è incrementato di 180 unità e non di 181, in quanto un paziente, residente nell’Asp di Vibo Valentia, è stato dimesso a domicilio dall’Ao di Cosenza con tampone positivo e pertanto da oggi è in carico all’Asp di residenza. Nel setting fuori regione 2 nuovi casi a domicilio».