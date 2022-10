Emergenza energetica, Meloni: «Dobbiamo sbloccare il rigassificatore di Gioia»

La dichiarazione

ROMA «In campo energetico servono interventi strutturali sbloccando procedure ferme da lustri per una burocrazia cieca e una visione ideologica oggi incomprensibile. Penso al progetto del rigassificatore come il rigassificatore di Gioia Tauro, che, come ha ricordato il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, basta un Dpcm per far ripartire come opera strategica». Lo ha detto Giorgia Meloni, intervenendo in replica al Senato dove era in discussione la fiducia al governo. «Riuscendo così a realizzare – ha aggiunto – un impianto capace di processare da 12 a 16 miliardi di metri cubi di metano liquido l’anno. Ed a costruire nel nostro Sud quell’hub energetico nazionale ed europeo con cui ci siamo presentati davanti agli italiani su questo tema».