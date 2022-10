Fiamme gialle, visita del comandante regionale al comando di Cosenza – FOTO

La visita

COSENZA Visita al Comando Provinciale delle Fiamme Gialle di Cosenza del generale di divisione Guido Mario Geremia, comandante regionale della Guardia di Finanza Calabria. Il generale è giunto nella caserma “Domenico Fazio” di Cosenza, dove è stato accolto con gli onori di rito dal colonnello Giuseppe Dell’Anna, comandante provinciale.

Subito dopo, l’Alto Ufficiale ha incontrato una rappresentanza del personale in servizio presso i Reparti del Corpo della provincia, ai quali ha espresso piena soddisfazione per l’elevato impegno profuso nell’assolvimento dei molteplici compiti istituzionali demandati al Corpo quale Polizia Economico-Finanziaria, unitamente ad una delegazione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia in congedo della Sezione di Cosenza.

A seguire, nel corso di un briefing, presenti gli ufficiali e i comandanti di tutti i Reparti del cosentino, sono stati illustrati le principali iniziative a favore del personale e della logistica, le attività di natura operativa di maggiore rilevanza unitamente ai principali aspetti caratterizzanti la realtà socio-economica della provincia.

Nell’occasione, il Tenente Alfonso Varchetta, neo Comandante della Tenenza Scalea, ha reso visita al comandante regionale.

Nel pomeriggio, il generale Geremia si è recato, nelle rispettive sedi, dal Prefetto di Cosenza, Dr.ssa Vittoria Ciaramella, e dal Presidente del Tribunale di Cosenza, Dr.ssa Maria Luisa Mingrone, a sottolineare la fondamentale strategica collaborazione con le Istituzioni cittadine e la Magistratura locale. Il giorno successivo, il comandante Regionale si è recato in visita ispettiva presso la Tenenza di Amantea. Accolto dal Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Paola, Capitano Ivan Tarantino, e dal Comandante del Reparto, Luogotenente C.S. Calogero D’Anna, l’Ufficiale Generale ha incontrato il personale, al quale ha rivolto un indirizzo di saluto e un ringraziamento per la quotidiana azione di servizio svolta nella circoscrizione della Tenenza. Nella circostanza, l’Autorità regionale ha incontrato anche il sindaco della città di Amantea, Vincenzo Pellegrino.