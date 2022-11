Antoniozzi: «Molto bene il Governo sulle misure economiche»

Il commento

ROMA «I provvedimenti adottati ieri in consiglio dei ministri vanno nella giusta direzione per affrontare l’emergenza bollette». Lo afferma Alfredo Antoniozzi, deputato di Fratelli d’Italia che aggiunge: «Bene i 30 miliardi stanziati dal governo Meloni per sostenere famiglie e imprese, bene le scelte sulla rottamazione che anticipano la pace fiscale».

«Sul caro bollette è stato veramente fatto uno sforzo importante – aggiunge – e, contemporaneamente, è stata autorizzata la trivellazione». «L’esecutivo ha le idee chiare e -conclude Antoniozzi – pur non temendo la contingenza agisce con coraggio ed equilibrio».