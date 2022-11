Politeama, un programma a dicembre per onorare Mario Foglietti

Gli eventi

CATANZARO «Sono trascorsi sei anni dalla dolorosa dipartita di Mario Foglietti. Un giorno triste, perché legato alla scomparsa di un personaggio che ha lasciato un segno indelebile nella memoria cittadina, ma anche l’occasione preziosa per tenere sempre vivo il ricordo e l’eredità che ha lasciato a tutti noi». Lo evidenza in una nota la Fondazione Politeama di Catanzaro che evidenzia: «Il Teatro Politeama, che era stato a lungo la seconda casa del compianto Sovrintendente e che porta il suo nome, quest’anno celebra il ventennale dell’inaugurazione ufficiale».

«La Fondazione sta definendo un programma di festeggiamenti, nel mese di dicembre – annuncia – con la volontà comune di onorare la storia di uno dei più giovani teatri pubblici italiani che, in un arco di tempo così ristretto, ha già scritto tantissime pagine di cultura e di spettacolo indimenticabili. Un percorso che Mario Foglietti ha contribuito ad immaginare e realizzare, tornando nella sua città dopo una lunga carriera nel campo del giornalismo e della televisione, proiettando il Politeama e Catanzaro all’attenzione nazionale grazie alla sua instancabile creatività ed estro visionario».

«Un impegno che la Fondazione Politeama – conclude la nota – ha continuato e continuerà a portare avanti, con l’obiettivo di far crescere sempre di più la dimensione e la reputazione del teatro, rinnovando ogni giorno la preziosa testimonianza di Mario Foglietti».