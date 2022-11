‘Ndrangheta a Roma, sequestrate 25 società per oltre 100 milioni di euro

l’operazione

ROMA Quella sgominata stamattina nel corso del blitz eseguito dagli agenti della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, coordinato dalla Dda e i procuratori aggiunti, Michele Prestipino e Ilaria Calò, che ha portato all’arresto di ventisei persone, di cui 24 in carcere e due ai domiciliari, è un’organizzazione con a capo Antonio Carzo e Vincenzo Alvaro, appartenenti a storiche famiglie di ‘ndrangheta e originarie di Cosoleto, centro in provincia di Reggio Calabria, già colpiti nel maggio scorso con la maxi inchiesta ‘Propaggine’, che aveva colpito la prima ‘locale’ di ‘ndrangheta nella Capitale.

L’indagine

Secondo gli inquirenti, lo scopo dell’organizzazione era quello di acquisire la gestione e il controllo di attività economiche nei più svariati settori (ittico, della panificazione, della pasticceria, del ritiro delle pelli e degli olii esausti), facendo poi sistematicamente ricorso ad intestazioni fittizie al fine di schermare la reale titolarità delle attività, e di commettere delitti contro il patrimonio, contro la vita e l’incolumità individuale e in materia di armi. L’obiettivo era inoltre di affermare il controllo egemonico delle attività economiche sul territorio (in particolare nel settore della ristorazione, dei bar e della panificazione), realizzato anche attraverso accordi con organizzazioni criminali omologhe e, comunque, di procurarsi ingiuste utilità. L’attività di indagine ha consentito di ricostruire l’applicazione sistematica di uno schema collaudato, di un modello finanziario “ciclico”: abbandono della società ritenuta compromessa, utilizzo di una società nuova, acquisizione della ditta e dei contratti di locazione con la distrazione di beni, insegne e avviamento dell’azienda appartenente alla società da abbandonare, individuazione dei nuovi intestatari fittizi attraverso i quali continuare a possedere le attività commerciali e mantenere il controllo. È stato ricostruito, inoltre, come i vertici e i componenti della locale di Roma, una volta acquisiti gli esercizi commerciali, di frequente entravano in possesso anche degli immobili, versando, all’atto dell’acquisto, un anticipo spesso insignificante diluendolo, poi, in centinaia di rate, garantite da cambiali che, secondo le intercettazioni, erano in realtà pagate in contanti. Sono in tutto venticinque le società, per un valore di 100 milioni di euro, sequestrate questa mattina.