Basketball Lamezia, domani a Salerno per spezzare la serie negativa

basket serie c gold

LAMEZIA TERME Spezzare la serie negativa di 3 sconfitte, ma dover andare in casa della capolista ad oggi imbattuta nel girone di serie C Gold organizzato dalla Fip Campania. Domenica a Salerno non facile per il Basketball Lamezia, che ha avuto poco tempo per lasciarsi alle spalle la sconfitta sul filo della sirena subita mercoledì nel turno infrasettimanale a domicilio ad opera del Rende. La stagione 2022/23 sarà però più una maratona che uno sprint, e quindi la compagine di coach Di Martino ha ancora tempo per ricucire il distacco rispetto alle dirette concorrenti che la precedono in classifica, anche alla luce di un calendario che prevede almeno due fasi diverse in stagione, con quindi la possibilità di poter ambire al salto di categoria anche senza necessariamente essere arrivati primi alla fine della prima fase di stagione regolare. Per farlo servirà metabolizzare in fretta gli errori commessi nelle ultime uscite, ripartendo da quanto di buono fatto e cercando di riuscire a mettere in ritmo più tiratori nel corso della gara oltre che diminuire di contro le palle perse. Mercoledì al Palasparti si era riusciti a rimettere in sesto la gara dopo un costante inseguimento, passo in avanti rispetto alle due trasferte precedenti in cui le fenici hanno faticato nello stare a contatto con l’avversario poi risultato vincente alla fine dei 40 minuti di gioco. Bocche di fuoco principali nella squadra di coach Menduto l’asse tra il centro Batka ed il playmaker Chaves, con ex della gara Alete Ferretti sul fronte campano, ma fino ad oggi anche alla luce di scontri con le squadre di bassa classifica quasi tutto il roster dei cavallucci marini è riuscito a trovare minutaggio e primi punti. Palla a due alle 18:30 al PalaSilvestri per la 7° gara della stagione, diretta facebook sulla pagina facebook della società campana.