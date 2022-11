Don Mario, l’eroe borghese e la strage impunita

Il contributo

Il 18 dicembre prossimo saranno trascorsi quarant’anni dall’omicidio di Mario Dodaro, l’eroe borghese cosentino ucciso dalla malavita organizzata per essersi rifiutato di pagare il racket. Come Ambrosoli, più dì altri omologhi che in territori diversi da Cosenza sì ribellarono alla mafia e senza la soddisfazione per la famiglia di avere giustizia. Aveva solo 43 anni Mario Dodaro quella maledetta sera, quando fu sparato brutalmente a Castrolibero davanti agli occhi innocenti del figlio Francesco, che aveva appena 17 anni. Gli inquirenti dell’epoca , guidati da Nicola Calipari che oltre vent’anni dopo avrebbe fatto la stessa fine all’estero , dissero che con molta probabilità gli assalitori non avevano intenzione di uccidere. Mario , per difendersi, sì sarebbe piegato e le pallottole recisero le arterie femorali. 43 anni oggi significa più o meno uscire dall’adolescenza . Al tempo, invece, Dodaro aveva costruito dal nulla uno dei più importanti salumifici del meridione, era consigliere comunale Dc a Castrolibero e azionista di riferimento del Cosenza calcio. In una città reduce da una terribile guerra tra i clan un imprenditore dì quel livello non poteva sfuggire al pizzo. La magistratura cosentina, ai livelli apicali, sarebbe stata descritta tragicamente qualche anno dopo dagli ispettori ministeriali. Anche se morì un solo uomo fu una strage. Perché era un uomo profondamente onesto e perbene. Sarebbe stato assai fiero dei suoi figli, Francesco e Antonella, Mario. Figli capaci di raccoglierne l’eredità in età giovanile e di essere protagonisti, oltre un decennio dopo, della più coraggiosa iniziativa editoriale calabrese, con la fondazione de Il Quotidiano , un giornale che spezzava il monopolio della stampa calabrese durato oltre 40 anni. Fa rabbia scoprire, come per Roberta Lanzino e, forse, Denis Bergamini, quel delitto rimase impunito. Ancora più rabbia suscita l’indifferenza delle istituzioni che, in una regione in cui abbonda la retorica, non hanno celebrato abbastanza la figura di Mario Dodaro. Grazie a Orlandino Greco Castrolibero gli dedicò una piazza ma non ci sono fondazioni, premi e targhe sufficienti che ne ricordino le gesta. In quel tempo quasi tutti i commercianti e le imprese cosentine versavano la tangente. Dodaro disse no, pagando la sua etica con la massima pena. Nemmeno la discutibile ondata di pentiti bruzi ha fatto piena luce su quella sera. Lasciando nel silenzio degli innocenti la sua dolce figura, simbolo di una resistenza che gli costò la vita.

* Giornalista