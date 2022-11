Vibo Valentia, dato alle fiamme antico portone nel centro storico

l’episodio

VIBO VALENTIA Hanno tentato di incendiare un antico portone del ‘700 ma il tempestivo intervento dei vicini ha scongiurato il peggio. È accaduto questa sera in pieno centro storico a Vibo Valentia. Qui, infatti, ignoti hanno cercato di far fuoco all’ingresso dei locali in uso al “Cev”, il Comitato editori vibonesi. Ad accorgersi del fumo sono stati però i titolari del locale vicino che hanno subito allertato le forze dell’ordine. Durissima la reazione del sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, che ha espresso la propria solidarietà e ha parlato di un gesto che va assolutamente condannato. «Non lo si può qualificare come una semplice bravata, la comunità Vibonese esprime tutto il suo sdegno». Il primo cittadino ha ringraziato poi i Carabinieri per il loro intervento e i cittadini che hanno dato l’allarme.

«Ormai non c’è limite al peggio». È quanto afferma in una nota il deputato Giuseppe Mangialavori che aggiunge: «Qualcuno ha tentato di incendiare una porta di Palazzo Gagliardi, a Vibo Valentia. È un gesto che lascia senza parole e che deve indignare profondamente tutta la città. Solidarietà ai responsabili del Comitato editori vibonesi, che ha in uso i locali interessati dal principio d’incendio. La speranza è che le telecamere di sorveglianza abbiano ripreso la scena e che si possa presto risalire agli autori di un gesto vile e sconsiderato. Sono certo che il Cev saprà continuare la sua azione meritoria per la crescita culturale e sociale di Vibo Valentia. Questi atti criminali non fermeranno la Vibo migliore».