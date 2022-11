Continuano gli sbarchi sulle coste della Locride. In arrivo a Roccella Jonica altre 250 persone

L’emergenza

ROCCELLA JONICA Mentre l’emergenza migranti mette a dura prova le relazioni diplomatiche tra Italia e Francia a seguito del braccio di ferro che ha visto protagonista lo sbarco della Ocean Viking, la Calabria, e in particolare la provincia reggina, si conferma meta di arrivi giornalieri. Proseguono infatti a ritmo serrato gli sbarchi di migranti sulle coste della Locride. Sono circa 350 le persone arrivate negli ultimi due giorni nel corso di due distinti sbarchi. Il primo ieri mattina a Roccella Jonica, quando circa 100 migranti sono stati intercettati e soccorsi dalla Guardia costiera per poi essere ospitati nella struttura di prima accoglienza allestita al porto delle Grazie, dove sono state eseguite le visite sanitarie e le operazioni di identificazione. In queste ore stanno giungendo al porto delle Grazie altre 250 persone. Lo sbarco è in corso. Sul posto oltre alle forze dell’ordine, sono intervenuti i volontari della Croce Rossa. (m. r.)