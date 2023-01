Maltempo, Tirreno cosentino flagellato dalle mareggiate – FOTO

allerta meteo

COSENZA Non trova pace la costa tirrenica cosentina. A poco tempo dalle ultime mareggiate che hanno lasciato cicatrici evidenti sui territori, l’attuale ondata di maltempo sta continuando a creare non pochi danni nei comuni della costa esposti. Problemi a Scalea dove la mareggiata ha allagato il litorale ed il forte vento ha divelto alberi anche di grandi dimensioni.

In sofferenza Santa Maria del Cedro e Tortora, nell’Alto Tirreno, con i rispettivi lungomari con il lungomare flagellati dall’acqua e dalla mareggiata che ha creato anche alcuni danni a strutture balneari. A San Lucido e Guardia Piemontese lo scenario era simile: vie marine invase da mare e detriti.

Anche a Fuscaldo il lungomare è stato allagato e l’amministrazione comunale lo ha interdetto alla circolazione.

Più a sud, a Nocera Terinese, comune in cui il maltempo ha allagato anche strade e seminterrati.

Il lungomare di Tortora devastato dalla mareggiata