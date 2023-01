Un nuovo portale per scoprire le “Meraviglie di Calabria”

meraviglie di calabria

LAMEZIA TERME C’è una Calabria che aspetta solo di mostrare i suoi tesori unici, la sua calorosa accoglienza, le sue antichissime tradizioni popolari e di esibire la sua genuina gastronomia.

Nasce da qui l’idea di un portale – realizzato dal Gruppo Corriere della Calabria senza alcun finanziamento né pubblico né privato – che racconti la straordinaria polifonia di luoghi e paesaggi, di storie e leggende spesso sconosciute agli stessi calabresi e non ancora scoperti dal turismo nazionale ed internazionale, ma anche con l’obiettivo di trasmettere il senso di comunità e appartenenza. Di diventare punto di riferimento per gli appassionati di calabresità nel mondo.

La mostra al Bocs Art Museum di Cosenza

E la mostra del 18 gennaio al Bocs Art Museum a Cosenza: “Fatti ad Arte. Il valore della calabresità” – la prima di una lunga serie (si spera) sul territorio, nel resto del Paese ed all’estero – è pensata per rafforzare l’immagine già positiva del “made in Calabria” in contesti unici e di straordinaria bellezza come quello del museo di arte moderna nel Complesso monastico di San Domenico con la partecipazione anche del Maestro Maurizio Carnevale. L’allestimento curato da Gianni Cortese, ne siamo convinti, saprà sorprendere quanti vorranno visitarla fino al 20 di gennaio di mattina dalle 9 alle 13 e nel pomeriggio dalle 16 alle 19.

Del resto nel nome Meraviglie di Calabria c’è l’essenza del nostro progetto: l’inestimabile patrimonio culturale, il nostro presente e, più di tutto, il nostro futuro.

Non a caso nel logo, «il pittogramma riprende la forma iconica della colonna che mette in comunicazione la terra e il cielo (la libertà) si unisce al sole simbolo di luce, vitalità, essenza, pienezza. Il lettering dallo stile nostalgico con due punti circolari, il passato e il futuro, che rimandano al sole».

Un viaggio caleidoscopico nelle Meraviglie di Calabria

Consultando il portale www.meravigliedicalabria.it, sarà possibile interrogare una mappa che faciliterà la ricerca dei luoghi d’interesse e indicherà con Google Maps come raggiungerli, si potranno leggere storie e curiosità e scoprire le tradizioni di una terra profondamente legata al mare, alla montagna, ma anche autenticamente agricola.

Un viaggio caleidoscopico, insomma, nella cultura diffusa delle Calabrie, consapevoli che la promozione sia anche indispensabile per attrarre, per fornire prima ai lettori e poi ai viaggiatori, nuovi stimoli per conoscere arte, cultura, folklore, natura, sport, enogastronomia, artigianato e tutto ciò che ci rende davvero straordinari.

Uno store con creazioni esclusive

E nella sezione dedicata allo store – rigorosamente made in Calabria – si potranno acquistare creazioni esclusive di arte orafa, prodotti naturali alle essenze calabre, autentiche ceramiche artigianali in terracotta, pregiate produzioni tessili e tipicità gastronomiche di qualità, unicità dal vero sapore calabro.

Dalle ceramiche di Squillace, realizzate con la tecnica dell’ingobbio graffito a quelle di Gerace in armonia con la sua storia antica, dalle maschere apotropaiche di Seminara, allegre, coloratissime che perpetuano la bellezza delle maschere del teatro greco sino al “vancale” di Tiriolo, lo scialle in seta o in lana tessuto ancora a mano fino alle iconiche cravatte Talarico: fare shopping su “Meraviglie di Calabria” sarà comodo, facile, sicuro, sorprendente e conveniente.

Paola Militano: «Perché Meraviglie di Calabria»

Paola Militano, direttore del Corriere della Calabria e de L’altro Corriere Tv sintetizza il senso di una iniziativa fortemente voluta dal gruppo editoriale: «La Calabria è arte, storia, cultura, tradizioni, produzioni straordinarie e ineguagliabile artigianalità. Città, paesi incantevoli, tra paesaggi mutevoli e spettacolari. Prodotti della natura e dell’enogastronomia dai profumi e sapori inimitabili, frutto di incredibile biodiversità. Il genius loci in ogni dove, in ogni piazza, in ogni campanile. Una posizione geografica unica per l’Europa nei rapporti con il Mediterraneo, come il suo clima e il patrimonio culturale e artistico senza pari. E poi la calabresità nel mondo che ha lasciato il segno con la sua operosità. Una mirabile sintesi di bellezza, armonia, raffinatezza, da far emergere e raccontare: ecco perché Meraviglie di Calabria».

Come si arricchirà il portale

Il portale, a breve, si arricchirà di altre funzioni dedicate ai percorsi esperienziali, alle strutture ricettive, eventi e trasporti: tutte quelle informazioni utili e necessarie per chi sta pianificando il proprio soggiorno in Calabria. Le conclusioni le dedichiamo al nostro territorio, ricco di espressioni produttive di alta qualità, capaci di coniugare e valorizzare le materie prime locali, il valore identitario delle produzioni e della Calabria: uno su tutti l’orafo Michele Affidato, icona internazionale della grande e complessa sapienza artigiana e simbolo di una Calabria che non si arrende. Michele Affidato ha creato una linea ispirata alle “Meraviglie di Calabria”.

I brand di “Meraviglie di Calabria”

Gli altri brand: Amaro 0968, Birrificio Lametus, Cantine Giraldi&Giraldi, Cantine Ippolito 1845, Cantine Nesci, Cantine Statti Costantino Olio di Calabria, Pastificio Pirro e Feelsud, Gruppo Gambilongo Caffè, Lanificio Leo, Migliarese Confetture, Nature Med, Oleificio Manfredi, Oleificio Perrone, Opificio Santa Maria del Cedro, Perla di Calabria.