«Ciao Bettino, Giorgia ti piacerebbe»

la riflessione

Ventitré anni fa, vinto dal diabete e provato dall’esilio, moriva ad Hammamet Bettino Craxi, uno dei più grandi statisti del nostro dopoguerra.

Che avesse avuto colpe e responsabilità nella diffusione del malcostume politico è certo, che fosse stato uno dei tanti è altrettanto sicuro, pagando amaramente il conto anche per i troppi politici esonerati dalla magistratura di Tangentopoli.

Inutile rifare la sua biografia, importante ribadire il suo concetto di modernizzazione del Paese, simile solo alla visione di Amintore Fanfani, ma ancora più visionaria.

La trasformazione del partito socialista italiano in un’avanguardia europea è scolpita in scelte ché anche oggi, quarant’anni dopo, sono primizie nel campo del cosiddetto riformismo.

Ma la grandezza di Craxi è anche la visione profetica con la quale osservò il mondo di destra. Fu lui, nelle consultazioni del 1983, a rompere l’ipocrisia dell’arco costituzionale invitando Giorgio Almirante. Fu sempre lui, con Sigonella, ad accendere l’entusiasmo sopito del patriottismo, costringendo lo stesso Mai ( grazie e Beppe Niccolai) a dire si a quell’azione primordiale di sovranismo.

Luciano Lanna lo collocherebbe provocatoriamente tra i fascisti immaginari, rintracciando la seduzione mai taciuta con alcuni aspetti rivoluzionari del ventennio e la stessa, fatale attrazione per Proudhon del figlio del fabbro.

Se fosse in vita presumibilmente gli piacerebbe proprio Giorgia Meloni. Stesso cipiglio, comune passione verso il decisionismo, fedeltà atlantica ma senza subordinazioni e concessioni all’autonomia , coraggio necessario anche per andare fino in fondo, non cedendo alle prevaricazioni.

Litigherebbe magari con Giorgia ma ne rispetterebbe profondamente la dignità. Soprattutto, apprezzerebbe la sua cultura di partito, disprezzando al contempo populisti e barzellettieri divenuti leader politici

Di questa sinistra segmentata Bettino enuncerebbe invece il triste epilogo , rassegnandosi a constatarne il decesso.

Dipinto come un reliquato, segnato dal trionfo postumo dell’opzione gramsciana, Craxi è realmente una vittima carnale del comunismo.

Forse l’ultimo cadavere eccellente del novecento sanguinario dell’ideologia più spietata del mondo, legittimata da una sollevazione proletaria mai effettivamente determinatasi come classe dirigente.

Mazzini, cent’anni prima ,aveva avuto la stessa protervia, pagando con la scelta della sedicenza la sua vocazione repubblicana.

Chissà che un giorno la storia non passi da Greenwich, cambiando le cadenze di un tempo orchestrato da narrazioni sbagliate. Allora li Craxi ritornerà a inquietarci, restituendo al mondo la sua drammatica attualità , archiviata maldestramente come segno di corruzione.

Ci serve ancora Craxi per recuperare la dimensione di una politica sopraffatta dalla liquidità , spogliata dopo il 1989 da ogni derivazione spirituale. Ci serve oggi, ci sarà utile domani.

*giornalista