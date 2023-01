“Meraviglie di Calabria”, Succurro: «Strumento prezioso per la promozione del territorio»

il portale

COSENZA «Il portale “Meraviglie di Calabria”, realizzato senza alcun finanziamento dal Corriere della Calabria, è uno strumento prezioso di conoscenza, promozione e valorizzazione dei tesori di natura e cultura della nostra terra, in cui continua a radicarsi la consapevolezza del patrimonio e delle potenzialità enormi di cui essa dispone, della nobiltà della nostra storia e della magnificenza dei luoghi, dei monumenti, delle tradizioni, dell’artigianato e dell’enogastronomia dell’intera regione». Così la presidente della Provincia di Cosenza Rosaria Succurro, commenta l’iniziativa del gruppo del Corriere della Calabria presentata nei giorni scorsi nella Città dei Bruzi. «Il portale – ricorda Succurro – avrà un ruolo molto importante per un ulteriore sviluppo del turismo in Calabria» mentre «la mostra imperdibile dal titolo emblematico, cioè “Fatti ad Arte. Il valore della calabresità”, promossa sempre dal gruppo editoriale diretto dalla straordinaria Paola Militano, punta a rafforzare l’immagine già positiva del “Made in Calabria”».

«Dal canto suo – dice ancora la presidente della Provincia –, il presidente Roberto Occhiuto sta lavorando con intelligenza, passione e costanza perché domini l’immagine della Calabria delle meraviglie: capace, viva, operosa, ospitale, memore del passato e rivolta al futuro, alla crescita, al progresso e all’autonomia. La Calabria che tutti insieme stiamo costruendo è una regione in grado di affermare i suoi valori identitari: radici, bellezza, cultura, collaborazione, inventiva ed accoglienza».

«Come Provincia di Cosenza – dice ancora Succurro – restiamo al fianco del presidente Occhiuto e dei professionisti, degli imprenditori, dei lavoratori e di tutti gli attori locali che lavorano per il bene comune e per consentire alla Calabria di farsi apprezzare al meglio per le sue risorse, le sue energie, le sue ricchezze. Grazie di cuore al Corriere della Calabria e a tutti quanto hanno contribuito per la realizzazione del portale e della mostra, che rappresentano un altro grande passo in avanti per la nostra terra e per la nostra comunità».