L’arrivo dei medici cubani nel Reggino: finito il corso di italiano, da lunedì in servizio – FOTO

sanità

LOCRI È arrivato a Locri il contingente di medici cubani che da lunedì prenderà servizio nell’ospedale nell’ambito della convenzione stipulata ad agosto tra Il presidente della Regione e commissario della sanità Roberto Occhiuto e la società caraibica Comercializadora de Servicios Medicos Cubanos S.A, convenzione il cui obiettivo è quello di sopperire alle grani carenze di organico in attesa dell’espletamento dei concorsi in Calabria. I medici cubani arrivati a Locri – in tutto 16 dei 51 complessivamente arrivati in Calabria – saranno ospitati nella struttura dell’Ostello della gioventù di Locri. Ci sono un cardiologo, un ginecologo, 4 ortopedici, un radiologo, 9 pronto soccorso medicina interna e urgenza. si tratta di 4 donne e 12 uomini. Altri 16 medici cubani sono arrivati a Polistena, 10 a Gioia Tauro e 10 a Melito Porto Salvo. I 51 medici cubani, che sono ingiaggati a tempo determinato e riceveranno un compenso parametrato a quello dei colleghi italiani, hanno concluso all’Unical il corso di formazione linguistica iniziato una ventina di giorni fa e da lunedì affiancheranno i medici calabresi nei reparti a cui sono stati destinati. (mtr)