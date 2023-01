Sparatoria in California durante il capodanno cinese, diverse le vittime

IL fatto

LOS ANGELES Diverse persone sarebbero state uccise in una sparatoria a Monterey Park, in California, avvenuta durante le celebrazioni per il capodanno lunare, la festività cinese. Decine di migliaia di persone si erano radunate nel pomeriggio per un festival di due giorni, considerato uno dei più grandi della regione. La sparatoria è iniziata alle 22 ora locale (le 7 italiane).

La prima conferma arriva dal Los Angeles Times che cita fonti di polizia che confermerebbero “morti e feriti” nella sparatoria avvenuta nella notte a Monterey. I particolari di quanto accaduto sono ancora pochi e confusi e non c’è al momento un bilancio ufficiale. Le prime indicazioni parlano di nove morti.