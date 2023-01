il fatto

RENDE Un carabiniere in servizio nella Compagnia di Rende è stato investito mentre attraversava la strada nello spazio antistante la caserma. Una vettura guidata da una donna, ha travolto il militare che stava per raggiungere la propria auto al termine del servizio. L’uomo è stato trasportato in ospedale e al momento è sottoposto ad accertamenti. La donna si è fermato ed ha prestato soccorso.