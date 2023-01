Stop alla nomina in Liguria, Profiti resta alla guida di Azienda Zero in Calabria

il personaggio

CATANZARO Giuseppe Profiti resta in Calabria. Secondo quanto riferiscono alcuni organi di informazione come Repubblica e Il Secolo XIX, il supermanager della sanità di origini catanzaresi, oggi alla guida di Azienda Zero, l’ente di governance voluto dal governatore Roberto Occhiuto, non andrà a dirigere il “colosso” ospedaliero San Martino di Genova che gli era stato proposto dal presidente della Liguria Giovanni Toti.

Secondo quanto riporta una nota diffusa dall’ufficio stampa della Regione Liguria lo stop alla nomina sarebbe stato determinato dal fatto che «risultano incompatibili gli impegni precedentemente presi dal professor Giuseppe Profiti, in vari ambiti sanitari, con l’incarico alla direzione generale del Policlinico San Martino».

Secondo altre ricostruzioni, in realtà, il nome di Profiti avrebbe anche incontrato resistenze sia in ambienti politici della Liguria (a quanto risulta da fonti qualificate non sarebbe stato particolarmente gradito da Fratelli d’Italia) sia in ambienti sanitari. Profiti dunque resta commissario straordinario di Azienda Zero, anche se il nuovo ente di governance della sanità calabrese ancora non è praticamente mai entrato a regime. (redazione@corrierecal.it)