Colpo Cosenza, in arrivo Zarate. Strelec e Terranova alla Reggina

calcio serie B

COSENZA Ultimo giorno di calciomercato con un colpo ad effetto per il Cosenza calcio. La squadra silana nelle prossime ore ufficializzerà l’ingaggio dell’attaccante svincolato Mauro Zárate, 35 anni, ex Lazio (104 presenze e 25 gol), Inter (22 presenze e 2 gol) e Fiorentina (22 presenze e 5 gol). Un elemento di assoluto valore di cui però bisognerà valutare le condizioni fisiche vista l’età avanzata. Zarate, insieme dell’attaccante croato Ivan Delic (altro acquisto dei Lupi), 24enne proveniente dall’HNK Sibenik formazione militante nella massima serie croata (SuperSport HNL), andrà a sostituire il partente Joaquín Larrivey, attaccante argentino di 38 anni protagonista con i suoi gol della salvezza dello scorso. In un messaggio sulla sua pagina Instagram, il bomber ha salutato così il popolo rossoblù: “È stato un onore indossare questi colori e rappresentare un’intera provincia. Non vi dimenticherò mai popolo cosentino, ci hanno fatto sentire come a casa nostra. Vado via, ma un grande pezzo del mio cuore rimarrà qui a lottare con voi e tutti i ragazzi che ci mettono l’anima per tenere questa piazza che vi meritate. Vi voglio bene, grazie di cuore a tutti. Forza Lupi!”. In arrivo (in prestito) alla corte di mister Viali anche il centrocampista offensivo Vittorio Agostinelli, 20 anni, di proprietà della Fiorentina, mentre salutano Cosenza anche il difensore Paolo Gozzi e l’attaccante Davide Merola. La Reggina ha perfezionato gli acquisti di David Strelec, attaccante proveniente dallo Spezia (quest’anno per lui 4 presenze in serie A), di Warren Bondo, centrocampista proveniente dal Monza e del difensore Emanuele Terranova dal Bari. Il calciatore si è legato al club amaranto firmando un contratto fino al 30 giugno 2024.