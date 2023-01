Maison Celestino, l’alta moda “made in Calabria” debutta a Parigi

alta moda

ROMA Maison Celestino porta per la prima volta la sua alta moda made in Calabria a sfilare a Parigi. La sua nuova collezione di haute couture per la Primavera/Estate che debutta nella capitale francese, è ispirata a una figura femminile senza tempo, quella di Sibilla Aleramo, che ha conquistato il pubblico francese nella suggestiva cornice del Pavillon Étoile Presbourg. Sibilla Aleramo pseudonimo di Marta Felicina Faccio detta Rina, è stata una scrittrice, poetessa, giornalista femminista italiana, ricordata soprattutto per il suo romanzo autobiografico “Una donna”, in cui dipinge la condizione femminile in Italia a cavallo fra il XIX e il XX secolo. E allora ecco in pedana, venticinque creazioni dalla linea severa, realizzate sui propri tessuti di alta artigianalità. Maison Celestino ha rivisitato le lavorazioni della couture e ricondotto il suo percorso stilistico nelle esperienze culturali della metà del Novecento, rendendo omaggio ad una delle donne più autorevoli del panorama letterario, apprezzata per il suo contributo nell’affermazione dei valori di libertà della donna e della sua partecipazione al progresso civile. Sfilano dunque gonne sinuose, dalla silhouette allungata per creare un’armonia composita di fisicità e fascino. Sono abbinate a preziosi corsetti realizzati con i telai a mano, come da tradizione della casa di moda. Camicie e plastron sono rivisitati in pregiate sete. La palette fluttua tra i toni dal verde al viola, dal giallo all’ocra, con interventi di beige e oro a evocare il disegno della libellula, simbolo dell’intera collezione ispirata a Sibilla. (Ansa)