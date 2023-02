Caso Cospito, la protesta arriva a Crotone: scritte con simbolo anarchico su un monumento

il fatto

CROTONE La protesta degli anarchici è sbarcata anche a Crotone dove, nella notte, sono comparse alcune scritte vergate con vernice nera sul monumento che svetta in piazza Claudio Crea. Oltre alla A cerchiata di nero, simbolo degli anarchici, inequivocabile la scritta “Alfredo libero” con la quale si chiede la scarcerazione del militante anarchico insurrezionalista Alfredo Cospito, proprio in questi giorni alla ribalta delle cronache per via dello sciopero della fame che porta avanti ormai da oltre cento giorni in segno di protesta contro il regime carcerario del 41 bis al quale è sottoposto. Cospito, autore di alcuni attentati, sta scontando una pena di 10 anni e 8 mesi di reclusione. Sull’episodio stanno indagando gli agenti della Digos della Questura di Crotone che stanno verificando anche l’eventuale legame tra le scritte anarchiche e la statua dedicata a Claudio Crea, crotonese, sopravvissuto ai campi di concentramento nazisti dove fu internato fino alla fine della guerra nel 1945.

(la foto di copertina è tratta da ilcrotonese.it)