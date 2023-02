Scutellà (M5S): «Sui migranti cinica propaganda, il problema si risolve in Europa»

il dibattito

ROMA «Il problema dei migranti deve essere affrontato con serietà, non con ciniche misure di propaganda: va affrontato a livello europeo. Denunciamo la strumentalità politica di questo decreto che risponde al tentativo di utilizzare a fini elettorali un argomento complesso come quello dell’immigrazione e sottolineo come in questo caso tale approccio comporterà conseguenze gravissime, considerato che si parla di vite salvate o perdute in mare. Il tema dei flussi migratori è ben complesso e va affrontato con politiche di ampio respiro, senza facili slogan o esibizioni muscolari a danno di persone e famiglie disperate e soprattutto le iniziative in materia vanno inquadrate in una dimensione di solidarietà europea. Quella stessa solidarietà a cui in Europa si oppone proprio il fronte ungherese e polacco, che con le loro rigidità vorrebbero che le politiche migratorie fossero questione esclusiva dei Paesi di primo approdo». Lo ha dichiarato la deputata Elisa Scutellà, capogruppo del Movimento 5 Stelle nella Commissione Politiche Ue della Camera.