Osteoartrosi: tutto quello che c’è da sapere su sintomi, terapie e prevenzione

L’ANTICIPAZIONE

LAMEZIA TERME Sintomi e terapie contro l’osteoartrosi, detta anche comunemente artrosi, le differenze con l’artrite e i modi per prevenire una patologia degenerativa che colpisce circa il 10% della popolazione generale e il 50% della popolazione sopra i 60 anni. Questi i temi che saranno affrontati nella prossima puntata di “Salute e Sanità”, il format de L’altro Corriere Tv, che andrà in onda questa sera alle 21.00 e che vedrà come ospite il dottore dottor Riccardo Maschio, dirigente medico nel reparto di Ortopedia e traumatologia dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme, diretto dal dottor Livio Perticone.

«L’osteoartrosi determina dei sintomi che sono ingravescenti, cioè destinati a peggiorare nel corso della vita, a determinare sempre maggiori inabilità funzionali e sempre maggiore ricorso a cure mediche e specialistiche», ha spiegato lo specialista rispondendo alle domande di Soave Pansa. Focus quindi sui sintomi e i tipi di patologia che possono colpire diverse fasce d’età: «Dobbiamo distinguere l’osteoartrosi primaria e quella secondaria». Sottili, ma significative poi le differenze con l’artrite: «È molto complesso – spiega lo specialista – fare una diagnosi di artrite rispetto a quella di artrosi. Dal punto di vista sintomatologico alcune volte hanno un esordio simile, ma bisogna prestare attenzione ad alcune caratteristiche peculiari». A incidere sullo sviluppo della malattia è anche lo stile di vita, fondamentale infatti per fare prevenzione. È importante «stare attenti al peso corporeo, evitare determinati sforzi e anche determinati sport, ma l’attività fisica è fondamentale». «Oggi noi ortopedici – ha spiegato il dottor Maschio – molto spesso siamo chiamati a trattare l’artrosi con delle infiltrazioni, le cosiddette infiltrazioni endoarticolari». Trattamenti che si praticano regolarmente presso l’ospedale Giovanni Paolo II. Questi e molti altri i temi che verranno affrontati questa sera.