Neve e gelo, a San Giovanni in Fiore le scuole resteranno chiuse

la scelta

SAN GIOVANNI IN FIORE «Tutte le scuole di San Giovanni in Fiore saranno chiuse anche per l’intera giornata di giovedì 9 febbraio, data l’insistenza di nevicate e temperature molto rigide. Ho scelto di adottare la linea della precauzione, nell’interesse primario dei minori e al fine di evitare a singoli e famiglie i rischi legati al maltempo eccezionale». Così, in un post su Facebook, la sindaca di San Giovanni in Fiore Rosaria Succurro. Che continua: «Proseguono ininterrottamente le attività delle squadre e dei mezzi comunali per assicurare la circolazione sicura e il sostegno ai cittadini, sia nell’area urbana che nei villaggi di San Giovanni in Fiore. Continuo a seguire tutti gli interventi antineve del Comune e a controllare l’andamento della situazione. Raccomando prudenza ed attenzione. Al momento è preferibile non uscire di casa, se non proprio necessario».