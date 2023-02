Covid, 94 nuovi casi e un decesso in Calabria – GRAFICO

Il bollettino

CATANZARO Le persone risultate positive al Coronavirus sono 629.949 (+94) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria.

L’andamento dell’epidemia



In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è stato pari a 4.213.413 (+1.399).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 196 (20 in reparto, 5 in terapia intensiva, 171 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 112100 (111670 guariti, 430 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 479 (57 in reparto, 0 in terapia intensiva, 422 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 187353 (185875 guariti, 1478 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 33 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 28 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 59761 (59482 guariti, 279 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 229 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 207 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 208758 (207839 guariti, 919 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 77 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 68 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 53309 (53109 guariti, 200 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica 34 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.