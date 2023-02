Il nuovo centro Dia nell’ex concessionaria del clan. Piantedosi: «Qui le migliori risorse»

l’inaugurazione

CATANZARO Un bene sequestrato alla cosca reggina dei Mammoliti negli anni 90. Vent’anni fa c’era la sede di una concessionaria appartenente al clan, oggi c’è la nuova sede della Dia di Catanzaro, inaugurata questa mattina alla presenza di numerose autorità tra le quali il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che ha giudicato questa inaugurazione «un segno importantissimo di grande considerazione per la Dia e per Catanzaro. Eleviamo il livello di questo centro, ci sarà sicuramente un’implementazione degli organici. Confidiamo molto nella capacità di applicare sempre di più la professionalità della Dia in questi territori».

Per quanto riguarda i centri come Catanzaro il ministro ha parlato di una «sfida molto importante. Catanzaro non è un piccolo centro. È un capoluogo di regione, un centro molto importante per noi dal punto di vista della sicurezza. Sicuramente sarà destinatario degli investimenti migliori». Dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro la priorità è la lotta a tutte le organizzazioni criminali tra le quali la ‘ndrangheta, considerata «una delle organizzazioni criminali più importanti per spessore criminale e per la lotta alla ‘ndrangheta vengono indirizzate le migliori risorse».

Vallone: «Dove prima c’era la criminalità oggi c’è lo Stato»

«Dove prima c’era la criminalità organizzata, c’era riciclaggio, oggi c’è lo Stato – ha detto Maurizio Vallone, direttore nazionale della Dia -. C’è una presenza significativa. Questo ufficio passa da sezione a Centro operativo, che significa più mezzi, più uomini, più qualificazione e quindi più possibilità di contrastare con efficacia una criminalità organizzata che in questo territorio è particolarmente presente, è particolarmente pervicace e si occupa di traffico internazionale di stupefacenti, oltre che dei classici reati sul territorio». Per quanto riguarda le attività della Dia, ha spiegato Vallone, queste sono «di carattere preventivo, al fianco dei prefetti per le interdittive antimafia, quindi impedire che la criminalità organizzata possa acquisire patrimoni illeciti. E poi a fianco delle Procure per i sequestri patrimoniali e per disarticolare le organizzazioni criminali. Quest’anno stiamo lavorando al fianco della Procura distrettuale di Catanzaro per fare ulteriori attività che andranno a depotenziare il crimine organizzato in questo territorio». (a.truzzolillo@corrierecal.it)