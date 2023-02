operazione “Black Steel”

REGGIO CALABRIA Traffico illeciti di rifiuti, sviluppato in vari paesi europei, assieme ad un giro vorticoso di false fatturazioni ed attività di riciclaggio. Diciotto le misure cautelari personali in corso di esecuzione nell’ambito dell’operazione ‘Black Steel’, la maxi operazione congiunta del Gruppo Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica di Milano e dell’Ufficio Federale di Polizia Criminale (BKA) di Monaco di Baviera (Germania), nel quadro delle indagini condotte dalla Procura di Milano, dalla Procura di Monaco e dalla Procura di Reggio Calabria. L’operazione è in corso dalle prime luci dell’alba, sul territorio nazionale (Lombardia, Piemonte e Calabria) e in Germania: le indagini sono coordinate da Eurojust per i profili internazionali, con il supporto di Europol.Ari.

Sequestro da 90 milioni di euro

Il sequestro di 90 milioni disposto dal gip di Milano nell’ambito dell’ l’operazione in corso in Lombardia, Piemonte e Calabria e in Germania su un traffico di rifiuti illeciti riguarda somme che per gli investigatori erano solitamente reinvestiti nello stesso traffico illecito di rifiuti ma anche in altre attività lecite tra cui l’acquisto di quote di una società di calcio. L’operazione rientra nell’ambito di un “Action Day” coordinato da Eurojust per i profili internazionali, con il supporto di Europol, ed è condotta congiuntamente dal Gruppo Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica di Milano e dell’Ufficio Federale di Polizia Criminale (BKA) di Monaco di Baviera (Germania).