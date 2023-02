Corigliano-Rossano, intimidazione ad un mezzo di Calabria Verde

Il fatto

CORIGLIANO-ROSSANO Questa mattina alcuni degli addetti di Calabria Verde che stanno lavorando ormai da alcune settimane alla pulizia dei torrenti che attraversano il territorio cittadino, hanno rinvenuto, nei pressi di uno dei loro mezzi di trasporto, un oggetto tipicamente intimidatorio. Lo comunica una nota dell’amministrazione comunale di Corigliano Rossano che aggiuge: «Si tratta delle squadre, in virtù della convenzione sottoscritta tra il Comune di Corigliano-Rossano e l’ente regionale, hanno già effettuato un ottimo lavoro sul torrente Grammisato e pare del torrente Colagnati, ed hanno in programma di realizzare la pulizia e la messa in sicurezza anche del Fellino, Pantano, vallone Sant’Antonio, Gennarito, Coriglianeto, San Mauro, Occhio di Lupo e Vranghella».

«Quanto accaduto – si legge in una nota – è stato già formalmente posto all’attenzione delle Forze dell’Ordine ed il sindaco ha immediatamente invitato il Responsabile del Procedimento e tutti gli addetti delle squadre presso la sede comunale col fine di manifestazione la propria vicinanza e tranquillizzare queste persone, provenienti dall’intera provincia, che quotidianamente stanno lavorando sul nostro territorio».

«Sono molto soddisfatto del lavoro che si sta realizzando presso i nostri torrenti – dichiara il sindaco Flavio Stasi – grazie alla convenzione con Calabria Verde. Basta guardare i bacini presso i quali si è già intervenuti, come nel Grammisato o nel Colagnati, per rendersi conto di che tipo di lavoro stiamo parlando: una pulizia dei letti dei torrenti che non si vedeva da tempo. Evidentemente, però, questo bel lavoro non piace a tutti e qualcuno ha pensato di spaventare gli operai, l’ente regionale o l’Amministrazione, con questo gesto imbecille».

«Per questo ho subito chiamato il Responsabile del procedimento – conclude il Primo Cittadino – complimentandomi per il lavoro che si sta facendo, mettendo a disposizione ogni risorse necessaria ed invitando l’intera squadra a non avere nessun tentennamento perché la città tutta sta osservando il lavoro che si sta facendo e lo sta apprezzando».