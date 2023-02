Regione, Fratelli d’Italia si prende le Pari opportunità: la De Gaio presidente

palazzo campanella

REGGIO CALABRIA Alla fine Fratelli d’Italia ce l’avrebbe fatta. Secondo quanto si apprende da fonti del centrodestra, ai meloniani sarebbe andata la presidenza della commissione regionale Pari opportunità, che era stata terreno di scontro con Forza Italia: alla guida dell’organismo sarebbe stata eletta Anna De Gaio, di Castrovillari (nella foto tratta dal suo profilo facebook), esponente di Fratelli d’Italia, nelle cui fila si era candidata alle Regionali del 2021 nella circoscrizione cosentina. L’elezione della De Gaio chiude la casella della presidenza della commissione Pari opportunità, inizialmente affidata da Daniela De Blasio, di Forza Italia: una scelta che aveva indispettito Fratelli d’Italia, che in una nota dell’intero gruppo regionale aveva criticato l’atteggiamento degli azzurri, ritenuto monopolizzante. In quelle stesse ore la De Blasio avrebbe poi deciso di dimettersi dalla carica. Ora Fratelli d’Italia ce l’avrebbe fatta, ma – da quanto trapela da fonti del centrodestra – il “vulnus” non sarebbe ancora del tutto sanato, anche perché si dice che anche la Lega avrebbe manifestato malessere sulla designazione della meloniana rivendicando la postazione. (redazione@corrierecal.it)