La Neonatologia di Cosenza: consulenze e attenzione per i genitori che affrontano diagnosi infauste

L’ANTICIPAZIONE

COSENZA Si parlerà di neonatologia nella prossima puntata di “Salute e Sanità” in onda stasera alle 21 sull’Altro Corriere Tv, canale 75. Ospite in studio di Soave Pansa sarà la dottoressa Antonietta Distilo, dirigente medico della Uoc di Neonatologia dell’Annunziata di Cosenza. Distilo, tra le altre cose, parlerà dell’organizzazione del reparto di neonatologia, diretto dal dottor Gianfranco Scarpelli. «Le terapie intensive neonatale in Calabria sono soltanto tre – ha affermato Distilo –. Noi garantiamo anche il Counseling prenatale. Noi andiamo a fornire consiglio e supporto a tutte quelle coppie di genitori che si trovano a dover affrontare una diagnosi prenatale infausta oppure fortemente limitativa della qualità di vita del nascituro. In un’epoca in cui avere un figlio non è un destino biologico ma è una scelta ben preparata e definita, si capisce bene che l’impatto emozionale è notevole, per cui questi genitori sono davvero in ambascia di fronte a delle diagnosi del genere per cui devono avere una sorta di sostegno ad affrontare la situazione. E in questo appunto si interfaccia un team multidisciplinare che è composto da tutti quelli che avranno a che fare con la coppia e con il nascituro. In primis il ginecologo e l’ostetrico, che è quello che ci porta la diagnosi, il neonatologo, l’ostetrica, l’infermiere che sarà presente al momento del parto e che seguirà il nascituro successivamente, e poi ancora l’assistente religioso, la psicologa, a volte è il caso di chiamare in causa anche l’eticista».