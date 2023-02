Il naufragio, Occhiuto: «Orgoglioso della Calabria, regione della solidarietà. I migranti vanno sempre soccorsi»

l’intervento

ROMA «Le ricerche sono proseguite tutta la notte, stamattina hanno trovato un’altra vittima. Il bilancio è di 60 morti ma mancano molti dispersi dalle testimonianze dei superstiti». Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della regione Calabria, ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24 commentando il naufragio a Crotone. «Si presume ci siano altri 30, 40 dispersi. Purtroppo tra le vittime ci sono molti minori e giovani», ha aggiunto. La rotta tra la Turchia e la Calabria, ha detto ancora Occhiuto, «si e’ consolidata nell’indifferenza generale. Si parla solo del Nord Africa, ma qui stiamo registrando tantissimi sbarchi di afgani, iraniani. E’ una tratta che non e’ battuta nemmeno dalle Ong, ignorata anche da loro. E’ veramente singolare che nessuno se ne sia accorto». Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, è intervenuto anche ai microfoni di “Non stop news” su Rtl 102.5. In merito alle dichiarazioni del ministro dell’Interno Piantedosi che ieri ha parlato di blocco delle partenze, Occhiuto ha detto che «fermare le partenze dei migranti sappiamo che non è un’azione praticabile nell’immediato. I migranti vanno soccorsi sempre e bisogna moltiplicare le azioni per farlo», ha aggiunto spiegando che «il governo sta dimostrando una incisività sui tavoli europei che in passato l’Italia non ha avuto. Ieri il ministro Piantedosi è subito venuto in Calabria». Ieri in Prefettura il ministro Piantedosi «ci ha detto che la barca è stata individuata alle 20:30 del giorno prima da Frontex e che i soccorsi sono stati costretti a tornare indietro a causa delle condizioni del mare, forza 7. Questa vicenda segnale la necessità che l’Europa e tutti noi dobbiamo potenziare gli strumenti di soccorso del mare, nel 2023 non si puo’ morire così» ha aggiunto. Il governatore ha detto che «è una giornata di lutto per la Calabria. Ma sono orgoglioso della Regione che governo, perché in queste ore c’è stata grande solidarietà tra i cittadini, si stanno sostenendo e aiutando i superstiti, e i sindaci dei Comuni del crotonese hanno proclamato una giornata di lutto. La Calabria si sta confermando, ancora una volta, la Regione della solidarietà. Abbiamo accolto 18mila migranti nel 2022, e lo abbiamo fatto sempre senza polemiche e senza mai parlare alla pancia dei cittadini: abbiamo fatto dell’accoglienza un carattere distintivo», ha sottolineato il governatore. Occhiuto questa mattina è intervenuto anche nel corso del programma di Raitre Agorà. «I sommozzatori della Capitaneria di porto sono al lavoro – ha spiegato Occhiuto – la Protazione civile regionale sta organizzando squadre per il pattugliamento sulla spiaggia perché probabilmente molti corpi sono rinvenibili in alcune zone della spiaggia un po’ più lontane dal relitto». Sempre ad Agorà Occhiuto ha detto che «nel caso di specie le Ong non c’entrano niente perché come le dicevo questa rotta non è presidiata dalle Ong. Per cui le polemiche che ho ascoltato in ordine alle Ong nel caso della tragedia di Cutro sono assolutamente fuori luogo. Io dico che i soccorsi in mare vanno fatti sempre, in ogni caso. Sulle Ong bisogna però avere contezza del fatto che svolgono una funzione importante, quella di soccorrere i migranti, ma a volte, generano anche un aumento dei flussi lungo le rotte che loro presidiano. Per cui anche il fenomeno dele ONG va governato, senza impedire comunque che possano svolgere la funzione che svolgono».