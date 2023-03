La Bcc della Calabria Ulteriore, FEduF e Confartigianato Catanzaro insieme per il corso di educazione finanziaria

l’appuntamento

CATANZARO Oggi alle 15,00 presso la sede di Confartigianato a Catanzaro, si è tenuto il primo appuntamento del ciclo di incontri organizzati dalla BCC della Calabria Ulteriore insieme alla FEduF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio) sull’educazione finanziaria. «Un percorso di formazione suddiviso in tre incontri, creato su misura per le esigenze degli artigiani e dei piccoli e medi imprenditori per aiutarli ad accrescere le loro competenze e renderli più consapevoli delle scelte finanziarie, sempre più importanti nella gestione di un’attività. L’obiettivo è di migliorare la relazione degli imprenditori con la banca, illustrando in particolare le logiche che la portano a finanziare, o meno, un’impresa. Migliorare le competenze attraverso un’informazione specifica consente di avere maggiore consapevolezza, fornire elementi di valutazione e strumenti per gestire al meglio l’impresa».

Un percorso che la BCC della Calabria Ulteriore sta intraprendendo da tempo, con una serie di appuntamenti fitti, sia con i giovani nelle Scuole, sia con gli imprenditori del territorio calabrese.