Il toccante incontro di Mattarella con i familiari delle vittime: presidente, ci aiuti a rimpatriare i nostri cari

la tragedia del mare

CROTONE «Presidente ci aiuti, ci aiuti a rimpatriare le salme». Sergio Mattarella ha incontrato le famiglie delle vittime del naufragio di domenica a Crotone e ha ricevuto da loro una richiesta di aiuto per i sopravvissuti e soprattutto un aiuto per poter riportare in patria le salme. In particolare, al Capo dello Stato è stata prospettata la questione degli afghani. Mattarella, secondo quanto riferito all’esterno del Palamilone dal mediatore culturale che ha fatto da interprete con i parenti delle vittime dal naufragio, ha assicurato che si occuperà della situazione e che gli afghani sono richiedenti asilo e la loro situazione è prioritaria. Inoltre, alcuni dei superstiti al naufragio presenti alla camera ardente hanno chiesto al Capo dello Stato di potersi ricongiungere con gli altri familiari che vivono al nord Italia o all’estero.