«Fri-Tur. Il nuovo incentivo per le imprese turistiche»

sostegno alle imprese

Con il PNRR sono tante le opportunità che si renderanno disponibili per le imprese italiane nei prossimi mesi. Tra queste una particolarmente interessante è Fri-Tur, per il sostegno alle imprese e agli investimenti di sviluppo nel turismo. Si tratta di un incentivo promosso dal Ministero del Turismo e gestito da Invitalia. I fondi a disposizione sono pari a 780 milioni di euro, con ulteriori 600 milioni di finanziamenti bancari attivati per l’agevolazione. Il contributo ha come obiettivo quello di migliorare i servizi di ospitalità e le strutture ricettive, soprattutto in ambito digitale e della sostenibilità ambientale.

Le domande possono essere presentate dalle ore 12 del venti marzo 2023 fino alle ore 12 del 20 aprile 2023.

La misura prevede due tipologie di incentivi:

Un contributo diretto alla spesa : pari al 35% dei costi e delle spese ammissibili;

: pari al 35% dei costi e delle spese ammissibili; Un finanziamento agevolato: concesso da Cassa Depositi e Prestiti con un tasso nominale annuo dello 0,5%, per una durata compresa tra i 4 e i 15 anni, compreso un periodo di preammortamento di massimo 3 anni (a partire dalla sottoscrizione del contratto per il finanziamento), a cui va abbinato un finanziamento bancario a tasso di mercato di pari importo e durata, erogata da una banca aderente alla Convenzione del 29 agosto 2022 (documento al seguente link pdf) del Ministero del Turismo, dell’Associazione Bancaria Italiana e Cdp.

La somma del finanziamento agevolato, di quello bancario e del contributo diretto alla spesa non può superare il 100% del programma ammesso. Detti incentivi non sono cumulabili con quelli previsti dall’articolo 1 del Decreto Legge del 6 novembre 2021, n. 152 (vale a dire Contributi e credito d’imposta per le imprese turistiche) né con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici destinati alla stessa tipologia di interventi. Gli investimenti che devono essere messi in atto sono di entità medio grande tra i 500mila e i 10 milioni di euro.

Fri-Tur è stata creata per migliorare i servizi legati all’ospitalità e potenziare le strutture ricettive in un’ottica di digitalizzazione e sostenibilità ambientale. Tra i destinatari dell’incentivo troviamo alberghi, agriturismi, strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto turistico, fieristico, ricreativo e congressuale, stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici, parchi a tema, inclusi quelli acquatici e faunistici.

Il 50% delle risorse è destinato poi agli interventi per la riqualificazione energetica, mentre il 40% del contributo diretto alla spesa è destinato alle imprese con sede in una delle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

In ultimo, per quanto riguarda gli ambiti di intervento ce ne sono di diversi. Si va dalla riqualificazione energetica e antisismica, all’ eliminazione delle barriere architettoniche, passando per la manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, installazione di manufatti leggeri. Molta attenzione viene poi riservata alla digitalizzazione e cosa non meno importante all’acquisto o rinnovo di arredi.