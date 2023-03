Ponte sullo Stretto, Salvini: «Entro marzo il decreto in Cdm»

L’annuncio

ROMA «I ponti uniscono. Non è il ponte che unisce Messina a Reggio Calabria ma unisce Palermo a Rotterdam. Costa più non farlo che farlo. La mia ambizione è intorno alla metà di marzo portare al consiglio dei ministri il decreto ponte che darà a 60 milioni di italiani un progetto più green più ambizioso e moderno». Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, parlando del Ponte sullo Stretto nel suo intervento in video collegamento al confronto dal titolo “Infrastrutture e cultura: il ruolo del porto per lo sviluppo di un territorio”, organizzato al Cruise Terminal di Palermo. «L’obiettivo – prosegue – è che entro la fine di questo decennio siano gli ingegneri del resto del mondo a venire in Sicilia e guardare l’opera più moderna ambiziosa ed ecosostenibile», conclude Salvini.