Cospito, raduno di anarchici a Torino: centinaia in piazza

il corteo

«Finché Alfredo respira dobbiamo lottare per lui. Ma se Alfredo muore questi vigliacchi e assassini devono pentirsi di quello che stanno facendo: dobbiamo fargliela pagare». L’intervento di Pasquale Valitutti, storico esponente anarchico, 76 anni, ha aperto oggi la manifestazione a Torino in solidarietà con Alfredo Cospito.

Al raduno in piazza Solferino sono presenti parecchie centinaia di persone, molte delle quali arrivate da altre località italiane. «Noi anarchici – ha detto ancora Valitutti – sono vent’anni che martelliamo contro il 41 bis e 40 anni contro le carceri speciali. Dobbiamo lottare perché Alfredo non muoia. Possiamo accettare una sconfitta militare, perché liberarlo è impossibile. Ma non possiamo accettare una sconfitta politica».

Sette anarchici sono stati bloccati dalle forze dell’ordine a Torino in Corso Matteotti in occasione del raduno di solidarietà ad Alfredo Cospito, in corso in piazza Solferino. Lo hanno riferito fonti tra i manifestanti. I sette sarebbero in questura per accertamenti.

La situazione di Cospito

La situazione di Alfredo Cospito «si sta deteriorando rapidamente, anche se il fatto che abbia ripreso a prendere almeno un po’ di zucchero la rende un po’ meno drammatica». È quanto ha comunicato il medico personale dell’anarchico, che lo ha visitato in carcere, al difensore, l’avvocato Flavio Rossi Albertini. Il medico ha riferito di aver visto per la prima volta il 55enne «molto stanco e affaticato»: è arrivato alla visita camminando sulle sue gambe ma si è subito seduto sul lettino. Oltre ai liquidi, acqua e soprattutto the, Cospito sta assumendo due cucchiai di zucchero e un cucchiaino di sale, mentre non prende più integratori e vitamine. Ha perso un altro chilo, ne pesa 70, una soglia “al limite” per un uomo della sua altezza.

Il medico ha anche riferito all’avvocato Rossi Albertini che Cospito ha un’«atrofia muscolare marcatissima» e che da quando ha ripreso lo zucchero ha avuto «problemi, con dolori addominali». I valori pressori e della saturazione di ossigeno «tengono ancora bene». Gli elettroliti «confermano un valore basso di sodio ma comunque stabile», tuttavia gli ultimi esami disponibili risalgono al primo marzo. Visto il quadro complessivo il medico ha chiesto al legale di anticipare la prossima visita «alla metà della settimana prossima».