Decreto immigrazione, Ferro: «Rafforzerà i corridoi umanitari»

Strage dei migranti

ROMA «Non riscriveremo i decreti Salvini», assicura all’Adnkronos la sottosegretaria di Fratelli d’Italia al Ministero dell’Interno, Wanda Ferro. Da una parte la premier Giorgia Meloni e Fdi, che nel nuovo decreto sull’immigrazione atteso in Cdm intendono inserire norme il meno possibile divisive come il rafforzamento dei corridoi umanitari e il potenziamento dei flussi regolari, insieme a un innalzamento delle pene per gli scafisti; dall’altra Matteo Salvini e la Lega, che invece chiedono un nuovo giro di vite sui permessi di soggiorno. A due giorni dal Consiglio dei ministri di Cutro, luogo simbolico e teatro dell’ultimo tragico naufragio dove hanno perso la vita oltre 70 persone, nella maggioranza l’approccio al tema immigrazione viene declinato secondo due diverse letture.

Proprio il 9 marzo, giorno in cui si terrà il Cdm in Calabria, nella Commissione Affari Costituzionali di Montecitorio approderà una proposta di legge della Lega (Igor Iezzi e Riccardo Molinari, i primi firmatari), che prevede una stretta sui permessi di soggiorno per i migranti. Il testo reintroduce alcune norme contenute nei decreti Salvini del 2018 (poi abrogate nel 2020 dal governo “giallorosso”) che imponevano un giro di vite nella concessione dei permessi, riducendo l’elenco delle condizioni per richiedere la protezione speciale.

Un’iniziativa, quella del Carroccio, che viene accolta con prudenza, se non addirittura scetticismo, in casa Fdi, dove però a microfoni accesi si nega qualunque tipo di dissidio con gli alleati. All’Adnkronos che le chiede se saranno ripristinati i decreti Salvini sull’immigrazione, la sottosegretaria Ferro risponde: «Non mi risulta ci sia l’ipotesi di riscrivere ciò che è già stato scritto. Poi, è chiaro che se c’era qualcosa di buono in quei decreti, quello che c’era di buono si prende».

«La nostra proposta – spiega la parlamentare – è quella che ha già illustrato Giorgia Meloni. Ognuno giustamente può contribuire con le sue proposte ma la nostra posizione è quella della premier» e consiste nel potenziamento dei «corridoi umanitari» e dei flussi regolari.

Per la sottosegretaria Ferro «sicuramente si troverà una quadra comune» e «non c’è nessuna forma di spaccatura, se è lì che vogliamo arrivare, nel governo». «Questa – sottolinea ancora l’esponente di FDI – è una maggioranza che può avere magari visioni differenti ma che poi arriva sempre a trovarsi su una visione unitaria».