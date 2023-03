Forza Italia cresce nel Catanzarese: aderiscono il sindaco e il vicesindaco di San Floro

dai territori

CATANZARO «Il sindaco di San Floro, Bruno Meta, e il vicesindaco, Saverio Rotundo, hanno manifestato la loro volontà di aderire a Forza Italia alla presenza del coordinatore Marco Polimeni e della consigliera comunale catanzarese Alessandra Lobello». Lo riferisce un comunicato stampa di Forza Italia Catanzaro. «Un partito che sta cercando di coniugare il rinnovo della classe dirigente, l’attenzione alle più piccole comunità e i principi di buon governo è un partito a cui guardare con interesse », hanno dichiarato Meta e Rotundo. «Realtà come quella che noi amministriamo combattono ogni giorno tra mille difficoltà e con carenza di risorse umane ed economiche – hanno aggiunto – avere al nostro fianco una squadra istituzionalmente ben assortita, come quella di Forza Italia, siamo certi potrà portare benefici alla nostra comunità». «La squadra azzurra catanzarese cresce a dismisura, segno di un ritrovato entusiasmo e delle ottime capacità di governo che stanno dimostrando i quadri dirigenziali del partito nonché la Giunta regionale e suoi esponenti targati Forza Italia – ha dichiarato il coordinatore di Fi Catanzaro Marco Polimeni – San Floro è un territorio strategico per tutta la provincia, guidato da una amministrazione fresca e dinamica: basti pensare che Meta è stato il sindaco più giovane eletto in provincia di Catanzaro; mentre Rotundo è stato recordman di preferenze tutte le volte che ha deciso di misurarsi con l’elettorato. Siamo onorati di averli al nostro fianco».