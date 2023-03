Serie B, salta la sfida tra Perugia e Reggina

la decisione

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, vista l’ordinanza odierna del Sindaco del Comune di Perugia riguardante il terremoto che ha interessato il territorio con epicentro nel Comune di Umbertide al confine con la città di Perugia, tenuto conto, proprio in considerazione dello sciame sismico ancora in atto, che lo stesso Comune di Perugia ritiene necessario adottare provvedimenti a tutela dell’incolumità pubblica, sentite le Società coinvolte e tenuto conto anche dell’art. 27.2 dello Statuto LNPB, ha disposto il rinvio della gara Perugia – Reggina, valida per la 10a giornata di ritorno della Serie BKT, programmata per domani, sabato 11 marzo 2023, ad altra data che verrà fissata dalla Lega Nazionale Professionisti B.